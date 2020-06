L’ultima ordinanza adottata dalla Regione Sardegna relativa al flusso turistico in entrata nell’Isola impone a tutti coloro che arrivano nei porti o negli aeroporti sardi di registrarsi nel sito della Regione, ma non è possibile trasmettere online il questionario dedicato, questo servizio sarà fruibile a partire dal 13 giugno.

I passeggeri per ora possono scegliere tra due diverse opzioni: compilare manualmente il modulo richiesto direttamente in nave e in aereo e poi consegnarlo all’arrivo al presidio medico sanitario degli scali, oppure stampare il modulo nella sezione “Nuovo Coronavirus” del sito della Regione e presentarlo ugualmente agli sbarchi (CLICCA QUI per scaricare l’allegato).

Dal 13 giugno, quando saranno riaperti tutti i collegamenti nazionali con l’isola e non solo quelli di continuità territoriale, sarà possibile concludere l’operazione sul web attraverso la piattaforma Sus (Sportello Unico dei servizi), o attraverso la app SardegnaSicura, che però non è ancora scaricabile dagli store per i sistemi Ios e Android.

“Il rilascio della nuova app dipende dagli app store – ha chiarito il presidente della Regione Christian Solinas – speriamo che nei prossimi giorni siano operativi”. La app ha anche un’altra funzione, quella di tracciare i contatti, ma in questo caso l’utilizzo è del tutto facoltativo. Chi arriva in Sardegna non è comunque nuovo alle registrazioni. Dal 19 marzo al 2 giugno, è infatti potuto sbarcare nell’Isola solo chi aveva fatto richiesta alla Protezione civile per motivi di salute, lavoro e necessità urgenti. Complessivamente sono state 40.475 le richieste per gli arrivi ma ne sono state autorizzato 27.446.