Prima donna alla guida della società di gestione dell’aeroporto di Cagliari (e uno dei pochi casi in Italia): l’assemblea dei soci della Sogaer ha nominato Monica Pilloni presidente.

Gabor Pinna, presidente uscente, se ne va dopo aver ricoperto la carica di consigliere di amministratore e vicepresidente dal settembre 2015 e di presidente dal luglio 2017 a oggi.

“Mi accingo ad iniziare il mandato, dopo l’esperienza maturata come consigliera nel Cda precedente, con la chiara consapevolezza che dovremo impegnarci al massimo per ricominciare un cammino di crescita bruscamente interrotto dall’avvento della pandemia – ha affermato Pilloni – Intravediamo i primi spiragli di ripartenza ed è necessario concentrare tutte le nostre energie per farlo nel migliore dei modi, cercando di salvare una stagione estiva che parte fortemente compromessa, ma soprattutto pianificando e sviluppando progettualità nuove per il futuro, non rinunciando al nostro compito di stimolo e volano dell’economia locale e di una delle sue principali componenti, il turismo”.

Nella stessa seduta è stato parzialmente rinnovato il Cda: neopresidente è stato confermato Renato Branca, attuale amministratore delegato Confermata anche Barbara Manca mentre entrano a far parte del Consiglio d’Amministrazione, Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna, e Marino Piga. Il nuovo CdA resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2022.