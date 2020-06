Il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler si scaglia contro chi getta in strada mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e altri rifiuti e chiede l’aiuto di polizia locale e barracelli per far rispettare le norme previste dall’ordinanza del 2016 che e impone a locali commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e altre attività di prevedere posacenere esterni in orario di apertura, pena una sanzione di 500 euro.

“Col lockdown abbiamo scoperto una città più pulita – dice Wheeler – ma i rifiuti a terra sono aumentati con l’allentamento delle misure restrittive, è un pessimo vizio”. Per questo, conclude il sindaco, “ho chiesto a polizia locale e barracelli di far rispettare le norme”.