Oberdan Chimenti, imprenditore livornese accusato di frode fiscale internazionale, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Chimenti operava nel settore degli yacht di lusso nella città di Olbia, dove vive con la sua famiglia e nei giorni scorsi la Gdf, su ordine del giudice, gli ha sequestrato in Costa Smeralda e Toscana beni per 3 milioni euro. Secondo la complessa indagine guidata dal capitano Carlo Lazzari e coordinata dal procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso e dalla sostituta Nadia La Femina, avrebbe trasferito la propria residenza a La Valletta, a Malta, e avrebbe realizzato col supporto di abili consulenti un raffinato sistema di società che gli consentiva di non pagare le tasse in Italia ma nel paradiso fiscale maltese, ottenendo corpose restituzioni pur continuando a vivere e lavorare nel capoluogo gallurese e a gestire l’azienda che costruiva gli yacht, di cui non risultava titolare.

Con lui è indagato anche l’olbiese Domenico Fresi Roglia, che si sarebbe prestato a supportare l’operazione di alta ingegneria fiscale e che, come Chimenti, oggi ha fatto scena muta davanti al gip Marco Contu. Gli avvocati Filippo Orecchioni e Sebastiano Giaquinto, che difendono Chimenti, e Giampaolo Murrighile e Giuseppe Farris, legali di Fresi Roglia, attendono ora che venga fissata l’udienza davanti al tribunale del Riesame, al quale si sono rivolti per chiedere la revoca della misura interdittiva che impedisce a entrambi gli indagati di svolgere attività imprenditoriale.

In attesa di approfondire ulteriormente lo studio del voluminoso fascicolo accusatorio, Chimenti e i suoi avvocati hanno sottolineato solo che già nell’istanza presentata al Riesame si fa presente che alcune posizioni contestate e diventate centrali ai fini della vicenda penale erano state già chiarite con l’Agenzia delle entrate, con adesioni spontanee e pagamenti di cui, è la linea difensiva, l’indagine non ha tenuto alcun conto.