Una mamma di 40 anni di Escalaplano e suo figlio minorenne hanno rischiato di annegare oggi pomeriggio a Porto Tramtzu, Comune di Villaputzu, nel Sud Sardegna.

La donna è stata trasportata in Elicottero al Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso. Era cosciente, da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, le forze dell’ordine infatti sono arrivate sul posto quando la donna era già stata soccorsa. Secondo una prima ricostruzione, la mamma e figlio sono stati sorpresi in mare da una corrente molto forte che li ha trascinati al largo, lontani l’uno dall’altra.

La 40enne ha raggiunto il bambino, ma la forza delle onde hanno reso difficile per entrambi il ritorno a riva. La donna ha iniziato a bere con il piccolo aggrappato alle spalle in stato di choc. Alcuni bagnanti, tra cui il gestore di un chiosco, si sono subito tuffati per soccorrerli: il salvataggio è riuscito, tutti in salvo sulla battigia.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e la medicalizzata del 118. Poco dopo a Villaputzu è anche l’atterraggio dell’Elisoccorso che ha trasportato la 40enne al Brotzu con un principio di annegamento. Per il bimbo invece non è stato necessario il trasporto in ospedale.