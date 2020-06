Si è concluso con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente il movimentato pomeriggio di due giovani cagliaritani residenti a Pirri.

La vicenda: ieri pomeriggio, i due ragazzi, a bordo di una Lancia Y di colore nero, non si sarebbero fermati a un controllo della Polizia municipale, che stazionava in viale Diaz a Cagliari. Da lì è nato un inseguimento a folle velocità per le vie del capoluogo sardo. Per fortuna, la fuga non ha creato danni a persone e non ha coinvolto altri veicoli ed è terminata in via Olbia dove gli agenti sono riusciti a bloccare la l’auto.

Entrambi i ragazzi hanno comunque deciso di continuare la loro fuga a piedi. Il passeggero C.M. di 26 anni risultato poi agli arresti domiciliari per vari reati di droga, ma con il permesso di uscire al momento del fermo, dopo una breve colluttazione è stato fermato e condotto nella caserma della Polizia locale. Il conducente S.T., 24enne, con vari precedenti penali per reati contro il patrimonio, è riuscito inizialmente a far perdere le sue tracce.

Forse sentendosi braccato dagli uomini della polizia locale si è costituito poche ore dopo presentandosi al comando del Corpo della Polizia Municipale. L’uomo è risultato senza patente e l’auto senza assicurazione e con un provvedimento di fermo amministrativo.

Il veicolo è stato sequestrato per la confisca. I due sono stati quindi denunciati a piede libero.