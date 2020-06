I carabinieri del Radiomobile della compagnia di Villacidro sono intervenuti intorno alle 3 di questa mattina a seguito di un incidente, avvenuto sulla Ss 196 tra Villacidro e s’Acqua Cotta, dove un uomo di 50 anni di San Gavino è uscito fuoristrada dopo essersi scontrato con due cavalli.

I carabinieri, che si trovavano in zona per cercare i due animali fuggiti precedentemente, hanno chiamato il 118 e l’uomo è stato portato all’ospedale di San Gavino. Non risulta essere in gravi condizioni.

Successivamente è giunto sul posto il veterinario della Assl per accertare la morte dei due cavalli.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per scoprire chi sia il proprietario dei due animali.

