La polizia di Cagliari è intervenuta in via Is Mirrionis dopo alcune chiamate al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di un uomo che, in via Is Mirrionis, tenendo in mano un’ascia, la brandiva contro altre persone.

La Volante è arrivata immediatamente sul posto e ha individuato subito l’uomo, un 49enne cagliaritano, ben noto alle forze di polizia.

Gli agenti hanno accertato che l’uomo poco prima aveva avuto un’accesa discussione con altre due persone per futili motivi. Approfondendo i controlli, gli agenti hanno scoperto, nascosta all’interno del bauletto dello scooter del 49enne, un’ascia.

Il 49enne è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.