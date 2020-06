Con un decreto adottato durante la scorsa notte, la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli apre la Sardegna, senza limitazioni, a tutti i collegamenti nazionali via aria e via mare.

Nessuna apertura graduale, quindi (dal 13 le tratte nazionali e dal 25 quelle internazionali), come lo stesso Mit aveva stabilito prima del provvedimento di ieri che apre di fatto alle tratte nazionali e ai collegamenti internazionali anche operati dalle low cost.

“Abbiamo concordato di riaprire tutto il traffico nazionale, siamo stati noi a chiederlo”, dice il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. “A decorrere dal 5 giugno 2020 sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, nonché i servizi di trasporto aereo anche non in continuità sulle tratte dalla Sardegna verso gli aeroporti nazionali e viceversa”, recita testualmente il decreto.