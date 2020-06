Ritorna dal 6 all’11 ottobre il Carbonia Film Festival. Un’edizione per lo più online realizzata in partnership con Festival Scope e Shift72, piattaforma leader per i servizi di video streaming. Spazio a opere che si contraddistinguono per sperimentazione e ricerca linguistica con un’attenzione ai talenti più promettenti del cinema internazionale.

Il focus è sulle tematiche centrali nel dibattito contemporaneo e radicate nel territorio che ospita il festival, ovvero migrazioni e lavoro. Organizzano Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria, (Csc) Fabbrica del Cinema e Cineteca Sarda, insieme a Regione e comune di Carbonia, con il sostegno di Sardegna Film Commission. La struttura del festival rimane invariata, con i due concorsi internazionali lungometraggi e cortometraggi e una serie di eventi speciali. In programma anche un calendario di incontri e masterclass, sempre sulla rete, realizzato in partnership con Eja TV.

“Conviveranno proiezioni e incontri online con un gruppo di eventi pensati e costruiti per il pubblico della nostra città”, sottolinea Francesco Giai Via, il direttore artistico. Il manifesto dell’edizione 2020 è firmato da Sarah Mazzetti, illustratrice e fumettista bolognese. “La nostra proposta si articolerà nell’arco di 12 mesi e sarà condivisa con gli altri Centri di Servizi Culturali di Cagliari e Alghero con i quali programmare lo streaming di film e contenuti allo scopo di valorizzare le nostre attività e il contenuto dell’archivio regionale, la Cineteca Sarda”, aggiunge Paolo Serra, direttore del Csc Carbonia.