Il movimento popolare sardo Caminera Noa chiama una mobilitazione in difesa della sanità pubblica. L’appuntamento è per sabato 6 giugno alle ore 11,

davanti alla Direzione Generale dell’ ATS di Sassari in Piazza Fiume.

“Visto il perdurare del blocco dei controlli programmati e di prevenzione da parte della Direzione Generale dell’ATS Sardegna – si legge in una nota – una situazione che mette in grave pericolo la vita di numerosi malati di gravi patologie croniche (Tumore, Infarto, Dialisi, blocco renale, diabete, etc) chiama un SIT-IN di protesta aperto alla partecipazione di persone, movimenti, associazioni e partiti che potranno portare il loro contributo per rilanciare il diritto ad una sanità pubblica di qualità per tutti e per tutte”.

“I partecipanti – si legge ancora – indosseranno mascherine e si terranno alla distanza di sicurezza prevista dalle norme anti Covid-19. Ognuno dei presenti avrà un cartello con slogan riferiti all’oggetto della protesta. Sono previsti degli interventi con cassa e microfono wireless/autoalimentati”.