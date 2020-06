“Il Presidente della Regione apre tutto, porti e aeroporti, senza controlli. Mentre raccontava nelle tv e sui quotidiani di voler rinviare l’arrivo dei turisti, per avere il massimo di cautela e di tutela della salute per i sardi, con passaporti, test, analisi del sangue, tamponi e via inventando, contemporaneamente scriveva al Ministro dei trasporti per chiedere di riaprire tutto”. Sono le parole di Massimo Zedda, consigliere regionale in quota Progressisti, affidate a una nota sul suo profilo Facebook.

L’autocertificazione non viene richiesta allo sbarco nei porti e aeroporti sardi, come riportato in diversi servizi giornalistici, l’app pensata dalla Regione non esiste e se anche esistesse non servirebbe perché solo l’app Immuni del Governo consente di risalire ai contatti di una persona positiva con altre persone, non esistono protocolli adottati e trasmessi alle strutture ricettive, non ci sono protocolli di sicurezza per gli ospedali tanto che ancora le visite ordinarie sono bloccate, migliaia di sardi attendono da mesi di poter prenotare una visita e non sono stati predisposti presidi sanitari territoriali nei luoghi di maggiore concentrazione dei turisti”.