Riprendono le attività sanitarie e gli accessi alle strutture, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, adozione di soluzioni di distanziamento, screening mirati con tampone naso faringeo.

Le linee guida sono state approvate dalla Giunta Solinas per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali, quelle di ricovero ospedaliero programmato e per le attività sociosanitarie che sono state sospese a causa dell’emergenza coronavirus.

“Siamo pronti ad avviare una nuova fase con la ripresa dell’attività sanitaria ordinaria, in totale sicurezza, e diamo al nostro sistema sanitario gli strumenti necessari per ripartire e dare risposte alle necessità di assistenza dei sardi”, ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas. “Linee di indirizzo omogenee per l’intero sistema sanitario regionale – ha spiegato l’assessore della Sanità Mario Nieddu – che consentiranno un riavvio delle attività in sicurezza”.

La telemedicina e il teleconsulto, dove possibile, per le attività di controllo, i follow-up e gli aggiornamenti dei piani terapeutici possono aiutare al riavvio in sicurezza.

Inoltre sono state delineate le modalità per la regolare ripresa delle attività di prevenzione: gli screening oncologici, le vaccinazioni pediatriche e quelle rivolte in particolare agli anziani e ai soggetti fragili. Ora, sarà compito delle aziende sanitarie del territorio approntare protocolli per l’attuazione delle linee guida.