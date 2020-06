Nella mattina di venerdì 5 giugno si è tenuta, al Comando Legione Carabinieri Sardegna, la cerimonia in cui il comandante della Legione, il generale di Divisione Giovanni Truglio e il Prefetto di Cagliari Bruno Corda, hanno deposto una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti, in occasione del 206/mo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento è stato anche l’occasione per trarre un bilancio dell’attività svolta dai militari dell’Arma in questi primi mesi del 2020 non solo nelle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, ma anche in quelle volte al controllo del rispetto delle norme entrate in vigore durante l’emergenza Covid-19. Su questo fronte, i militari dipendenti dal Comando provinciale hanno controllato oltre 33mila persone, sanzionandone quasi 900.

I carabinieri del Comando Provinciale, da giugno 2019 a giugno 2020, hanno perseguito quasi 16mila delitti, arrestando 683 persone e denunciandone 4.146: questi dati evidenziano un calo del 12% dei reati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sette gli omicidi commessi, tutti risolti con l’arresto dei responsabili; tre i tentati omicidi anche in questo caso tutti scoperti.