Affissioni nella notte sulle sedi di FCA e Autostrade: «Miliardi di euro per i padroni, miseria e cassa integrazione per i lavoratori»

“L’altra notte abbiamo affisso davanti alla sedi di FCA e Autostrade manifesti e striscioni contro i prestiti miliardari garantiti dal governo alle grandi imprese – l’azione lancia simbolicamente la manifestazione di sabato 6 Giugno ore 15.30 a Piazza S. Silvestro (Roma) per la prima giornata di mobilitazione nazionale”, afferma il Fronte Unico di Classe.

“Un’azione simbolica per mostrare quali sono le reali priorità del governo in questo momento di crisi. Mentre la disoccupazione aumenta e le condizioni di milioni di lavoratori sono in peggioramento tra casse integrazione, spesso non pagate, e aumento dei tassi di sfruttamento, vediamo come il governo sia pronto ad offrire miliardi di euro a grandi imprese come FCA e alla Famiglia Benetton che nel frattempo continuano a guadagnare. Vogliono farci pagare i costi della crisi, lo fanno adesso chiedendoci di garantire i fondi per questi grandi gruppi e lo faranno in futuro chiedendoci sacrifici, comprimendo i diritti dei lavoratori e tagliando sulle spese sociali. A questo che è un vero e proprio attacco che viene portato avanti contro le classi popolari, vogliamo rispondere nella stessa maniera. Non staremo in silenzio mentre provano a condannarci ad un futuro di miseria, precarietà e sfruttamento. Ci organizzeremo in ogni quartiere, luogo di lavoro e di studio perché è iniziata la fase della lotta e questa crisi vogliamo farla pagare ai padroni”.