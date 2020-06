Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, si è tenuta a Cagliari, davanti al palazzo della Regione di viale Trento, la manifestazione in bicicletta di Fridays for future.

Sul manubrio di una bicicletta parcheggiata sul marciapiede è stato lanciato uno dei messaggi dei manifestanti: “no metano, più bonifiche, meno raffinerie, più ricerca”.

“Non vogliamo dopo la pandemia, un ritorno alla normalità, ma vogliamo una svolta. E soprattutto vogliamo giustizia climatica e sociale”, racconta una delle attiviste, Gaia.

I ragazzi che si ispirano alle parole di Greta Thunberg sono scesi di nuovo in piazza in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Non solo Cagliari, ma anche Olbia: tutti in sella, con i pattini o con gli skate o a piedi per mostrare un modo diverso di vivere la città. Nel capoluogo gallurese è stata organizzata una passeggiata ecologica da piazza Elena di Gallura a via Principe Umberto.