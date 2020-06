I lavoratori Aras lunedì 8 giugno saranno in assemblea a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale, dalle ore 10 alle ore 14, per sollecitare il presidente Solinas all’avvio delle procedure concorsuali dei bandi di Laore.

“La situazione di stallo che si è venuta a creare – si legge in una nota di Confederdia Sardegna – nonostante il proficuo intervento dell’assessore Satta che in pochi giorni ha sbloccato la questione delle progressioni interne del personale Laore, è fonte di grande preoccupazione per i lavoratori Aras. E’ necessario infatti procedere con i concorsi, in modo tale da mettere in sicurezza i lavoratori, dato che verranno licenziati tutti il 31 dicembre prossimo. Per tale operazione non ci sono impedimenti legislativi, non avendo il Tar dato la sospensiva, nonostante richiesta dagli stessi ricorrenti”.

“La decisione di procedere è – conclude la nota – solamente politica, per tale motivo i lavoratori dall’8 di giugno torneranno con le tende sotto il Consiglio regionale”.