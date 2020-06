Bandito solitario in azione ieri notte a Cagliari, dove è stata presa di mira la farmacia di via Bacaredda. Poco dopo le 22 un malvivente con il volto coperto da un casco da motociclista e armato di pistola, forse giocattolo, ha fatto irruzione nella farmacia. Ha minacciato i presenti con l’arma, facendosi consegnare l’incasso che in quel momento erano solo dieci euro.

Presi i soldi il bandito è uscito dalla farmacia, allontanandosi. Èsubito scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Il caso adesso è seguito dagli investigatori della squadra mobile che, probabilmente, visioneranno i filmati della molte telecamere della zona che potrebbero aver ripreso le fasi del colpo.