Da ieri la clinica San Raffaele di via della Pisana a Roma, al Portuense, è diventato zona rossa per via di un focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19.

Sono infatti 31 i casi accertati finora riconducibili al cluster: 20 pazienti, 9 dipendenti e 2 persone esterne alla struttura, famigliari di operatori sanitari.

A occuparsi della situazione ci sono sei squadre di medici Uscar, le unità di pronto intervento allestite per l’emergenza Covid, che al termine della giornata di ieri avevano già eseguito almeno 300 tamponi a pazienti, operatori e medici della struttura.

Undici degenti sono stati trasferiti, il tampone post mortem effettuato su un anziano affetto da pluripatologie ha evidenziato la presenza del virus.