I Carabinieri del Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane olbiese per il reato di tentata rapina aggrava. L’uomo, con specifici precedenti di polizia, armato di un grosso coltello da cucina e con il volto travisato, ieri sera ha fatto irruzione in un noto ristorante cittadino ed ha puntato l’arma all’addome del gestore, che, in prossimità della porta, stava salutando gli ultimi due avventori. D’istinto, i due clienti, che si trovavano in posizione defilata, si sono avventati sul rapinatore immobilizzandolo e disarmandolo.

Udendo le grida del momento concitato provenire dal locale, è intervenuto un Carabiniere libero dal servizio arrestando l’uomo. In suo aiuto sono arrivati i colleghi di una pattuglia del Radiomobile e dagli agenti di una Volante del Commissariato. Il giovane, a cui è stato ovviamente sequestrato il coltello, lungo complessivamente 32 centimetri di cui 20 di lama, dopo le procedure di fotosegnalamento è stato portato nel carcere di Bancali a Sassari, a disposizione del pm di turno e in attesa del giudizio di convalida.