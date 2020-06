Incidente intorno alle 19 tra un’auto e una moto in via Cala Chiesa, in zona Guardioli, a La Maddalena.

Fortunatamente nulla di grave: qualche escoriazione e dolori ad una gamba a una persona, che per accertamenti è stata condotta al pronto soccorso.

Sul posto per i rilievi e viabilità la Polizia locale.