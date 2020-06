La sera del 7 maggio scorso, ad Arbatax, alcuni malviventi si erano introdotti furtivamente nella villetta di Don Vincenzo Pirarba, l’anziano parroco di Villagrande, per rapinarlo. Da quel giorno le indagini sono proseguite senza soluzione di continuità, così come non si sono mai fermate le ricerche, le battute e i rastrellamenti nelle zone più inaccessibili che si trovano nei pressi dell’abitazione del parroco.

L’impegno costante e la determinazione nelle ricerche da parte dei Carabinieri di Tortolì, con l’importante supporto delle Squadriglie di Arzana e di Lanusei, ha permesso di rinvenire gli indumenti indossati dai rapinatori e abbandonati subito dopo, nonché il crocifisso asportato al sacerdote.

Tutto il materiale verrà immediatamente inviato ai Carabinieri del RIS di Cagliari per gli accertamenti tecnici su tracce, impronte e soprattutto sul materiale pilifero prelevato da alcuni dei capi di abbigliamento rinvenuti. L’esito degli esami potrebbe fornire un ulteriore e importante riscontro all’attività investigativa sinora compiuta.

La notizia di riferimento: