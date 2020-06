Immagini che si commentano quasi da sole, quelle pubblicate sul suo profilo Facebook dalla sindaca del Comune di Pula Carla Medau: scatti che immortalano auto parcheggiate sulla spiaggia o nelle aree gioco costate care all’amministrazione comunale. Ma la prima cittadina di uno dei territori dell’area metropolitana di Cagliari non ci sta e sfoga tutto il suo disappunto nei confronti di questi comportamenti a suo dire “incivili” e “inqualificabili”, sul noto social network.

Riportiamo integralmente il testo del post:

Buona domenica cari concittadini, oggi avrei voluto deliziarvi con le immagini meravigliose del nostro territorio. I colori fantastici del mare, i bagliori del sole che attraversano la nostra meravigliosa pineta. Ed invece sono qui a mostrarvi le foto di azioni che trovo inqualificabili.

A Foxi, stamattina, diverse macchine erano parcheggiate letteralmente sopra la spiaggia per il gusto di non percorrere 50 metri a piedi. Peggio ancora a Santa Margherita, a ridosso della Torre di Cala d’Ostia, in un litorale riqualificato con un mutuo di € 800.000, alcuni soggetti hanno pensato bene di parcheggiare nell’area gioco e relax, sottraendo con le loro auto la vista e lo spazio di uno scorcio straordinario di mare e storia.

Mi chiedo quanti vigili siano necessari per “rincorrere” queste scorrettezze. Quando gli agenti interverranno ci diranno che vogliamo fare cassa e che opprimiamo i cittadini?!

Oggi sono state elevate alcune sanzioni. Il Comune fa volentieri a meno di questi soldi. Pretendiamo comportamenti rispettosi dell’ambiente per noi stessi e per gli altri, perseguiremo sempre questi atti di indifferenza e inciviltà.

