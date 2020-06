Sabato 6 giugno una bimba di 9 mesi era stata dimessa dall’ospedale di Legnago (Verona), dove i genitori l’avevano portata d’urgenza presso il pronto soccorso.

Nella tarda mattinata il Suem 118 è intervenuto dopo aver ricevuto una chiamata, perchè le condizioni della piccola si erano aggravate, ma non ce l’ha fatta.

Al momento sono in corso gli accertamenti per determinare le cause della morte della piccola paziente di Bergantino (Rovigo).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelmassa che hanno avvertito la procura della Repubblica di Rovigo.