Non si sono fermati all’Alt della polizia municipale e si sono dati alla fuga a bordo di una Honda SH 150. È successo intorno alle 18 di ieri a Cagliari, durante un controllo nella via del Mercato Vecchio a Cagliari. Protagonisti due giovani cagliaritani denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per guida senza patente, veicolo non assicurato e guida pericolosa.

Dopo aver bruciato l’Alt, è nato un folle inseguimento tra le vie dei quartieri di Marina e Stampace. I due sono stati affiancati e invitati a fermarsi più volte.

All’insegnamento si sono unite altre due pattuglie della Municipale e una dei Carabinieri. La moto ha proseguito la sua fuga entrando pericolosamente nell’area pedonale del corso Vittorio Emanuele, in quel momento particolarmente affollato e specialmente di bambini.

Dopo alcune centinaia di metri i due sono stati bloccati dagli inseguitori in via Palomba. Il conducente è risultato senza patente e il veicolo non assicurato. I due sono stati identificati per Z. F. di 22 anni e S.D. di 24 anni.