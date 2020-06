Le condizioni meteo si mantengono estremamente variabili e nel corso del weekend, dopo il vento del sabato, non è mancata occasione per qualche scroscio di pioggia.

La Sardegna, come del resto l’Italia, risente di un’ampia struttura ciclonica che si sta posizionando nel cuore del Mediterraneo ed è sostenuta da aria assai fresca in quota. Significa che difficilmente avremo un miglioramento degno di tal nome, tant’è che anche oggi pomeriggio potrebbero verificarsi locali acquazzoni anche a carattere temporalesco. Dovrebbero interessare maggiormente le zone interne della Barbagia. Tra l’altro, ve ne sarete accorti, fa fresco e ciò perché – come previsto a suo tempo – le temperature si mantengono al di sotto delle medie climatiche di riferimento.

Temperature che in settimana varieranno poco, diciamo che nella seconda parte tenderanno ad aumentare gradualmente portandosi su valori più consoni al periodo.

I modelli a più alta risoluzione ci dicono che nel corso della serata di domani potrebbero affacciarsi nubi piuttosto minacciose sui settori ovest, nubi che nella notte di martedì su mercoledì potrebbero associarsi a piogge localmente intense sulla fascia occidentale e localmente settentrionale. Seguiranno due giornate, quelle di mercoledì e giovedì, all’insegna della variabilità con possibilità di qualche acquazzone pomeridiano. Ma ne riparleremo.

In collaborazione con Meteo Sardegna