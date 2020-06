A decorrere dalle ore 18:00 di lunedì 8 giugno 2020 e fino alle ore 23:59 di giovedì 11 giugno 2020, sarà accessibile la piattaforma on line per la rettifica o integrazione delle domande relative al contributo in oggetto, attraverso le credenziali di accesso che saranno inviate prima dell’orario indicato, con sms e mail ai recapiti indicati nella domanda presentata.

La rettifica o integrazione è consentita alle domande provvisoriamente ammesse e potrà riguardare gli importi dei redditi e/o sussidi percepiti, l’inserimento dell’IBAN non indicato inizialmente nella domanda o la rettifica dell’IBAN errato, la rettifica del numero di cellulare e/o dell’indirizzo mail ai quali ricevere le comunicazioni.

Tutte le indicazioni da seguire per la corretta compilazione delle domande in ordine alle rettifiche e integrazioni consentite saranno presenti sia all’interno delle domande on line che in un’apposita guida alla compilazione accessibile dalla stessa domanda e disponibile anche nella sezione dedicata del sito istituzionale www.comune.cagliari.it.

Anche per le domande presentate per il tramite dei Professionisti e Caf incaricati, le credenziali di accesso alla piattaforma on line saranno inviate attraverso sms e mail ai recapiti indicati nella do-manda presentata. I richiedenti interessati che abbiano necessità di supporto nella verifica della domanda presentata, dovranno pertanto, dopo il ricevimento delle credenziali di accesso, rivolgersi al Professionista o Caf che ha curato la compilazione e presentazione della propria domanda, ai fini di una verifica della stessa e, qualora necessario, per la relativa rettifica o integrazione.

Per coloro che non risultassero ammessi al beneficio non sarà possibile alcuna rettifica o integrazione alla domanda presentata, ma sarà possibile consultare la domanda stessa e conoscerne le cause di esclusione.

Il termine di scadenza sopra indicato, e cioè le ore 23:59 di giovedì 11 giugno 2020, si riferisce esclusivamente alla possibilità di rettifica e/o integrazione delle domande. Anche successivamente al suddetto termine il servizio on line continuerà ad essere accessibile per la consultazione delle domande e per poter conoscere, successivamente, l’esito finale delle stesse.

Gli esiti finali saranno disponibili e consultabili una volta concluse le attività istruttorie di riesame che riguarderanno tutte le domande provvisoriamente ammesse, anche se non rettificate o integrate da parte dei richiedenti. Il riesame sarà effettuato sia sulla base dei dati dichiarati, tenendo conto, per le domande rettificate o integrate, degli ultimi dati inseriti, sia comunque, per tutte le domande provvisoriamente ammesse, dei dati acquisiti con le verifiche d’ufficio.

L’accesso alle domande consentirà ai richiedenti, in caso di ammissione definitiva, di conoscere l’importo complessivo del contributo riconosciuto per le due mensilità. Chi abbia già ricevuto un anticipo sull’importo complessivo del contributo riconosciuto, riceverà comunicazione con sms o mail dell’importo spettante a conguaglio.

L’esito finale delle domande sarà approvato con determinazione dirigenziale in cui saranno indicati termini e modalità per la presentazione di eventuali opposizioni.