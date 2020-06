“Sospetto di Covid 19 stamani a bordo nave Tirrenia (con le insegna Mby Drea). La nave è stata bloccata dalle autrorità davanti alla costa di Quartu per valutare il da farsi. La Moby Dra è appena entrata in porto e si stanno attendendo le valutazioni sul caso sospetto”.

Ne dà notizia Mauro Pili sulla sua pagina Facebook. Intanto si apprende che tre passeggeri sardi diretti a Francoforte non si sarebbero potuti imbarcare sul volo per la città tedesca perché le autorità locali avrebbero negato loro l’ingresso in Germania.