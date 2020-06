La Squadra Volante è intervenuta sul lungomare Poetto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di bagnanti che avevano subìto molestie da due giovani visibilmente ubriachi.

Giunti sul posto, i poliziotti sono intervenuti in aiuto di due donne, che erano state minacciate poco prima dai due individui che con delle bottiglie di birra in mano inveivano nei loro confronti.

Uno dei due, un 21enne di Cagliari, con equilibrio precario ha inizialmente opposto resistenza agli Agenti. L’altro ragazzo, invece, compresa la situazione, ha cercato di mediare invitando l’amico a calmarsi: ma non c’è stato nulla da fare. Oltre a minacciare di morte gli Agenti e a inveire contro di loro il giovane, all’improvviso, ha attaccato briga anche con alcuni dipendenti dello stabilimento.

A questo punto gli Agenti lo hanno bloccato. Portato in Questura in stato di arresto per il reato di resistenza ed oltraggio a P.U., attende l’udienza con rito per direttissima.