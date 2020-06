Destinare la totalità delle risorse, anche quelle future, per le attività culturali e di spettacolo di Selargius al sostegno diretto dei cittadini selargini e delle attività produttive del territorio comunale.

È questa la richiesta che ha fatto infuriare le Associazioni Culturali della cittadina, che ha chiesto al Comune di non approvare la mozione inviata dal Gruppo Consiliare ‘Noi con Selargius’ sul totale taglio dei fondi a loro destinati.

“Siamo profondamente offesi dalle parole dei Consiglieri del Gruppo per il desiderio di togliere le poche risorse destinate alla cultura che non superano tra diretta e indiretta neppure la soglia del 5% dell’intero bilancio” lamentano con un comunicato stampa Rete Selargius Cultura. “Da anni le attività delle Associazioni coadiuvano e collaborano con le attività produttive, tale atto ha consentito di essere utile unire i due assessorati, certi che sempre più ci sia interazione tra i due aspetti che sono gli unici che mantengono in vita questa collettività locale”.

Senza considerare che, continuano, “non sanno che le associazioni culturali, musicali e folk potrebbero essere, al contrario da stimolo per la cittadina ed i suoi abitanti per ritornare a riaffollare (nei dovuti canoni di distanziamento sociale) le strade e riavvicinare i cittadini alle attività commerciali con le aree gratuite promesse ai commercianti”.