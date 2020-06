“Massima attenzione nelle prossime ore”. Lo scrivono gli esperti meteorologi in conseguenza del violento temporale arrivato da nord-ovest e che sta portando piogge intense su tutto l’Hinterland di Cagliari.

La situazione in due foto:

La Sardegna, come del resto l’Italia, risente di un’ampia struttura ciclonica che si sta posizionando nel cuore del Mediterraneo ed è sostenuta da aria assai fresca in quota. Significa che difficilmente avremo un miglioramento, tant’è che anche in questo momento si stanno verificando locali acquazzoni anche a carattere temporalesco.