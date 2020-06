Ancora discariche abusive a Cagliari. Questa volta, la segnalazione arriva da Valerio Piga, impegnato ormai da circa un anno con il flash mob “i sentinelli dell’aliga”: i rifiuti, composti non solo da buste della spazzatura ma anche da auto abbandonate, si trovano nello sterrato vicino alla rotonda di via Campania e via Cadello, che fiancheggia la scuola elementare Stagno.

Ma non finisce qui. Insieme ai cumuli di spazzatura, Valerio afferma che siano presenti parecchie siringhe abbandonate che possono creare dei grossi problemi vista la presenza dei bambini che frequentano la scuola (al momento chiusa).

“Una zona abbandonata che andrebbe bonificata e riqualificata con degli interventi urgenti” scrive Valerio Piga. “Purtroppo denunce che la Giunta continua ad ignorare o risolve temporaneamente con costose pulizie straordinarie a carico dei cittadini, invece di risolvere l’annosa questione dei rifiuti con altri interventi mirati a contrastare l’evasione della tari”.