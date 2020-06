Il Comune di Cagliari informa che venerdì 12 giugno, all’Istituto Comprensivo Statale “Randaccio – Tuveri” in via Venezia verrà effettuata una disinfestazione dalle blatte. Dalle 15 alle 17,30, il servizio Anti insetti opererà in particolare nelle aree in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti d’ispezione fognaria cortilizi.

I cittadini sono invitati a rispettare le seguenti prescrizioni:gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno un’ora dopo l’ultimazione della stessa; divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento.