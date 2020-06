Traffico interrotto sull’Asse mediano, a Cagliari.

A causa di alcuni veicoli che ingombrano la carreggiata per via di un incidente stradale, il traffico è bloccato in direzione SS 131 dir all’altezza del cavalcavia con la via Santa Maria Chiara.

La polizia municipale ha deviato momentaneamente il flusso veicolare verso via Dei Carroz.