Torna la paura del virus in Sicilia, dopo i tre casi di positività al Covid-19 alla Sibeg di Catania, la società che imbottiglia bevande a marchio Coca Cola, in seguito all’effettuazione di 140 test sierologici fra i lavoratori dello stabilimento etneo. I tre dipendenti risultano essere asintomatici e in buone condizioni fisiche. Non ci sarebbero altri casi sin’ora.

Nello stabilimento è scattato lo stato di emergenza, i locali sono stati evacuati e sanificati sotto la direzione dell’Asp provinciale debitamente allertata dai responsabili aziendali. L’autorità sanitaria ha inoltre disposto altri 100 tamponi tra i dipendenti, che saranno rieseguiti fra 15 giorni per garantire il lavoro nelle condizioni di massima sicurezza possibile.

Fonte Sputnik.com