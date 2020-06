“Dopo l’utilizzo di massa delle mascherine è evidente che i contagi avvengano con dosi infettive più basse rispetto a gennaio e febbraio, quando l’uso di queste protezioni non era molto diffuso”, ha sottolineato Francesco Broccolo, il virologo dell’Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano.

Secondo gli ultimi dati pervenuti infatti, nei tamponi sono presenti sempre meno particelle di virus e la teoria più accreditata per spiegare questo fenomeno è proprio l’utilizzo delle mascherine protettive.

“La gravità della malattia dipende dalla dose infettiva: se c’è meno carica virale, la sintomatologia più bassa”, ha osservato l’esperto. Su questo tema non ci sono ancora dati ufficiali, anche se “l’evidenza clinica indica che ci sono meno casi gravi e meno casi urgenti, meno ricoveri nei pronto soccorso e meno nelle unità di terapia intensiva, ma su questa base non si può dire che il virus non c’è più, né che si è attenuato o adattato all’uomo. Non c’è infatti un solo lavoro scientifico che dica che virus si sia modificato e che abbia subito una mutazione che ne giustifichi un’attenuazione”.