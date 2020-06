Nuova ordinanza del Consiglio di Stato che respinge la possibilità di una riapertura provvisoria per la stagione estiva 2020 del campo ormeggi di Su Pallosu/Punta Tonnara.

Il Campo Boe era già stato bocciato dall’ufficio Suape, del comune San Vero Milis, dalla Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano, dal TAR Sardegna.

Una petizione popolare on line contro la realizzazione del campo boe, aveva raccolto ben 1.668 firme sulla piattaforma change.org.

“Neppure stavolta – si legge in una nota del comitato ‘No al campo ormeggi di Su Pallosu-Punta tonnara’ – si son costituti in giudizio gli enti locali che hanno dato via libera alla concessione demaniale marittima, propedeutica allo stesso campo ormeggi: il comune di San Vero Milis e la Regione Sardegna. Nella sentenza del TAR, pubblicata ad ottobre scorso, i due enti erano stati ampiamente redarguite per la mancata protezione dell’area vincolata e nello specifico per non aver ritenuto necessaria l’autorizzazione paesaggistica”.

Sarà ora attesa la sentenza di merito del Consiglio di Stato, prevedibilmente non in tempi brevi.

Notizie correlate: