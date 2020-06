I militari della Guardia Costiera di La Maddalena, ieri notte hanno effettuato un’operazione di soccorso a favore di tre persone che mentre navigavano a bordo della loro barca a vela di 14 metri, si sono incagliati sugli scogli tra l’Isola di Santo Stefano e Punta San Giorgio. Ricevuta la chiamata di soccorso, via radio sul canale 16, alle 2.10, la Sala operativa ha immediatamente inviato la motovedetta CP 273 della Direzione Marittima di Olbia che si trovava in attività di pattugliamento in zona Capo D’Orso.

Giunti sul punto i militari, tenuto conto delle condizioni meteo marine non favorevoli, hanno provveduto ad approntare il proprio gommone al fine di potersi avvicinare in sicurezza all’imbarcazione incagliata e, dopo aver accertato le buone condizioni di salute delle tre persone presenti a bordo, hanno trovato una falla nello scafo.

Il Comandante dell’imbarcazione incagliata ha contattato una ditta specializzata per il recupero che è intervenuta subito e, dopo aver disincagliato la vela in difficoltà, l’ha trainata insieme alla Motovedetta Sar Cp 306, nel frattempo intervenuta in assistenza, fino al cantiere nautico di Palau. In zona non sono state rinvenute tracce d’inquinamento.