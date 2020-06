I-Days Milano tornerà nell’estate 2021 con la grande musica infatti la Live Nation Italia è al lavoro per organizzare la nuova edizione di uno dei festival più importanti in Italia ed Europa: I-DAYS Milano ritorna dal 10 al 13 GIUGNO 2021.

Gli Aerosmith sono riconfermati come headliner al festival, la band americana si esibirà, infatti, nella giornata di venerdì 11 giugno 2021. Prima di loro saliranno sul palco anche i Rival Sons.

I due gruppi si aggiungono alle riconferme della settimana scorsa ovvero i Foo Fighers nella giornata di sabato 12 giugno 2021 e Vasco Rossi nella giornata di domenica 13 giugno 2021.

Gli Aerosmith hanno così commentato la notizia sui propri profili social: “Gli Aerosmith sono e rimangono una band al servizio dei propri fan. È per questa ragione che abbiamo preso la decisione di riprogrammare il tour europeo nell’estate 2021 per preservare la salute e il benessere di tutti durante questi tempi difficili. Tenete i vostri biglietti. Nel frattempo, auguro a tutti di stare in salute”.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata degli Aerosmith del 13 giugno 2020 restano validi per il nuovo show della band dell’11 giugno 2021.