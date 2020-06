Un gabbiano ferito è stato salvato dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Sanluri.

Il volatile era bloccato sullo spartitraffico lungo la statale 195, non riusciva a muoversi e a spiccare il volo e rischiava di essere travolto dalle auto e causare anche un incidente.

I poliziotti, che in quel momento erano impegnati in un pattugliamento, hanno notato la bestiola in difficoltà e l’hanno recuperata. Il gabbiano è stato poi affidato alle cure dei veterinari.