Olbia sarà il palcoscenico di un momento importante: la ‘pace’ tra Sardegna e Lombardia, con l’incontro, nella città gallurese, dei due governatori Christian Solinas e Attilio Fontana, e i sindaci di Olbia e Milano, Settimo Nizzi e Beppe Sala; officiante della cerimonia di armistizio Silvio Berlusconi, legato da motivi personali, politici e imprenditoriali a entrambi i territori.

L’evento è stato annunciato dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante una videoconferenza convocata per illustrare le nuove ordinanze comunali in tema di suoli pubblici per bar e ristoranti e mercatini rionali. Nei giorni scorsi il dibattito sui vincoli sanitari per l’accesso in Sardegna dal resto d’Italia ha portato allo scontro verbale a distanza tra Sala e Solinas e una coda di polemiche sui media. Subito Nizzi aveva scritto a Sala e Fontana per invitarli a Olbia per inaugurare con Solinas la stagione turistica.

“Li ho sentiti telefonicamente, mi hanno confermato la loro disponibilità – spiega Nizzi – ora si tratta di trovare una data buona per tutti, ma l’incontro si terrà quanto prima e sto lavorando perché in quell’occasione ci sia Berlusconi”.