Siamo ormai alla vigilia della ripresa la prossima settimana in casa del Verona, ma in casa rossoblù ci sono già problemi: Nainggolan non ha partecipato all’allenamento ad Asseminello a causa di un affaticamento muscolare.

Secondo quanto comunicato, si tratterebbe di fastidio e non di dolore, ma medici e staff sono prudenti e hanno deciso di tenere il centrocampista sotto osservazione, anche per evitare che la situazione peggiori.

Martedì 9 giugno, all’allenamento alla Sardegna fissato per le 19:30, in orario campionato, si potrà capire qualcosa di più. Per il resto mister Zenga, a parte Faragò e Pavoletti, reduci entrambi da interventi chirurgici, ha a disposizione tutta la rosa. Il ritorno in campo è fissato per sabato 20 nel recupero della 25/a giornata di Serie A.