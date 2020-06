“La rivoluzione green del traffico a Olbia si concretizzerà in poco tempo, con pochissimi interventi strutturali che permetteranno di realizzare chilometri di piste ciclabili e pedonali nell’agglomerato urbano”. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, annuncia le modifiche alla viabilità e precisa che “presto il progetto sarà portato all’attenzione della maggioranza, poi sarà sottoposto al via libera della commissione consiliare e dell’aula”.

“Al momento si tratta di uno studio di fattibilità tecnica che è stato già completato e sul quale si stanno apportando alcune modifiche già ritenute necessarie prima ancora di qualsiasi altro passaggio”, afferma il sindaco.

Una riorganizzazione dei sensi di marcia di alcune vie senza cordoli o ripavimentazioni e una adeguata segnaletica verticale e orizzontale consentiranno di ridisegnare la viabilità cittadina e di incentivare l’utilizzo della biciletta o di moltiplicare gli spazi in cui fare attività motoria.

“Faremo presto – assicura Nizzi – ma per Olbia sarà una vera rivoluzione”. Inoltre ci saranno i dehors al posto dei parcheggi per aiutare la ripartenza degli esercizi pubblici cittadini. Fermo restando l’obbligo di rispettare il codice della strada e di garantire la sicurezza del traffico pedonale e viario, bar, ristoranti, pub, gelaterie e altri locali potranno realizzare le loro sale all’aperto senza attendere l’ok degli uffici del Comune. “Sarà sufficiente presentare una richiesta motivata, corredata da una planimetria e firmata da un tecnico titolato”, spiega il sindaco.

“Una volta inoltrata la richiesta si potranno piazzare tavolini, sedie e ombrelloni”. Non sono contemplate strutture amovibili, i dehors olbiesi dovranno essere più snelli e meno ingombranti possibile. Discorso diverso per le piazze cittadine, per le quali il procedimento è simile ma necessita della autorizzazione preventiva del Comune. Intanto tornano a pieno regime i mercatini rionali settimanali. Già domani e sabato nei due tradizionali appuntamenti cittadini ritroveranno il loro posto tutti i commercianti ambulanti titolari di una piazzola. Anche in questo caso, i controlli della polizia locale saranno rigorosissimi e saranno funzionali al rispetto delle regole di contenimento della diffusione della pandemia. Si potranno servire al massimo due persone per volta. I clienti una volta al banco dovranno indossare la mascherina, che per gli esercenti è obbligatoria per tutto il tempo.