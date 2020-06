“La grave carenza di organico della Motorizzazione di Nuoro – che, ormai, da troppo tempo, sta causando gravi danni e disagi ad aziende e cittadini – non è più tollerabile. Il menefreghismo del Governo e del Ministero è dimostrato dal fatto che non hanno il coraggio di mettere nero su bianco cosa vogliono fare e non rispondono alle interrogazioni di Fratelli d’Italia che ha offerto diverse soluzioni, come quella di utilizzare il personale in comando e chiedere l’ausilio delle Forze Armate”. Sono le dure parole di Salvatore Deidda, deputato di FdI.

Il deputato ricorda anche che “le passerelle del sottosegretario 5 Stelle e della medesima delegazione parlamentare. Un teatrino – attacca il parlamentare del centrodestra – che non ha portato ad un solo risultato positivo”.

Deidda sottolinea infine che, non potendo sostenere gli esami, “si preclude ai tanti candidati la possibilità di sostenere prove nei posti di lavoro e si rallenta, inoltre, l’evasione delle pratiche inerenti i veicoli modificati per gli invalidi”.