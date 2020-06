Un grave incidente stradale è avvenuto in viale Lungomare del Golfo (Poetto) a Quartu dove per cause ancora da accertare una moto ha perso il controllo ed è andata a finire su un palo dell’illuminazione publica a seguito si è sviluppato un principio d’incendio, perdita di carburante e olio.

Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dagli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118.

Sul posto hanno operato anche gli uomini del 115 che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che si sono sviluppate dal motore e alla messa in sicurezza del motoveicolo e della sede stradale.