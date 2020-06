Notte di paura a Villasor per l’incendio di una autovettura all’interno di un cortile privato e solo grazie all’ intervento dei vigili del fuoco le fiamme non si sono propagate nella struttura adiacente.

Il fatto è avvenuto intorno alle 02 45 in viale Corso XXIV°Aprile a Villasor (CA), le fiamme hanno danneggiato lievemente una copertura e le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi.