I Carabinieri di Monserrato hanno arrestato un 33enne con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia.

Ieri sera, in seguito ad una richiesta di intervento arrivata al 112 della Compagnia di Quartu, i militari sono arrivati prontamente in Via Sallustio, trovando l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica con un martello in mano con il quale aveva ripetutamente minacciato il padre, tentando di colpirlo. Con non poca fatica è stato immobilizzato e disarmato dai Carabinieri.

Portato in caserma per le formalità di rito, l’uomo su disposizione del pm di turno è stato portato nel carcere di Uta.