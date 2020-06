I Megadeth stanno lavorando sulla registrazione del nuovo album, a dare la notizia è stato David Ellefson, il bassista della band durante una recente intervista con The Metal Circus.

Quello in uscita sarà il 16esimo album della band che ormnai rappresenta il punto di riferimento mondiale del Thrash metal.

Ecco la dichiarazione:

“La registrazione avviene in varie fasi. In primo luogo le tracce di base che, per noi, sono basso e batteria; successivamente le chitarre ritmiche e in seguito iniziamo a mettere giù alcune tracce vocali, gli assoli, qualche chitarra extra, melodie e altri abbellimenti. La prima cosa che volevamo fare era mettere giù batteria e basso, quindi io e Dirk ci abbiamo lavorato la scorsa settimana.”