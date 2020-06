Pau Donés, leader e cantante degli Jarabe de Palo, è morto. Pau era malato di cancro dall’agosto del 2015 e ci ha lasciati all’età di 53 anni: a dare l’annuncio è stata la stampa spagnola, riprendendo un post della famiglia sui social.

La famiglia del cantante ringrazia “il team medico e tutto il personale” degli ospedali che hanno seguito Pau, “per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo” e chiede “il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile”.