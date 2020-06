Riavvio sempre più green alle Poste Italiane di Cagliari: la società ha infatti deciso di viaggiare ad energia pulita tramite l’utilizzo di 18 nuovi motocicli elettrici a tre ruote.

Questi, rigorosamente ecologici, renderanno agevole e sicura la consegna dei pacchi e della corrispondenza. I tricicli sono alimentati elettricamente al 100%, hanno una potenza di 4 kW che garantisce una velocità massima di 45km/h, in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei centri abitati e sono dotati di un’autonomia energetica di circa 60 km.

Le tre ruote rendono il mezzo molto più sicuro e stabile, e permette l’installazione di uno speciale baule che aumenta la quantità di pacchi e lettere trasportabili: fino a 270 litri. Per ogni nuovo triciclo, inoltre, Poste Italiane metterà in funzione anche una nuova colonnina elettrica per la ricarica, Il rinnovo della flotta aziendale è uno degli obiettivi di Poste Italiane che vuole ridurre in maniera significativa le emissioni inquinanti.